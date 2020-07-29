動滋券28日抽獎，中獎民眾從傍晚六點過後陸續收到簡訊，有網友收到後，開心前往動滋網，查看合作店家，一點下去網頁卻傻眼，直呼除了名稱跟地址外什麼都沒有，氣得直問「有沒有已經抽獎了，網頁還沒建置好的八卦？」

該網友表示，打開動滋網尋找合作店家，卻發現大部分除了名稱與地址以外，完全一片空白，質疑抽獎都結束了網頁卻還沒建好 (圖／翻攝自動滋網)

網友在PTT八卦版PO文「動滋券的合作店家到底是...」，他指出自己好不容易中獎，開心地想著要怎麼花500元，於是就上動滋網查看合作店家。沒想到網頁一點開讓他超傻眼，因為裡面一堆店家，除了名稱與地址外，什麼都沒有，包括電話、聯絡方式以及能抵用的品項全都一片空白，不禁爆粗口罵「這是三X」，忍不住問「有沒有已經抽獎了，網頁還沒建置好的八卦？」

鄉民紛紛留言：「網頁看看就好，出門看店家公告比較實際」、「拿去迪卡儂買一買就好」、「去迪卡儂臉書就好，其他不用看了」、「迪卡儂就買不完了，才500」、「5009在迪卡儂可以買很多衣服」、「買運彩實際多了」、「這網站花大錢弄的，你敢嘴？」。

(中時新聞網)