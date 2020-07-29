王瞳和艾成交往9年，期間歷經艾成低潮，王瞳和馬俊麟爆不倫戀，仍堅定在彼此身旁陪伴，同為基督信仰的兩人，也決定共度一生，於28日登記結婚，正式成為夫妻，艾成事後於臉書發文「我有一顆為瞳瞳捨命的心」霸氣告白愛妻，王瞳也公開發文「謝謝艾成讓我明白，什麼是不離不棄，無條件接納的愛。」王瞳坦言感情一路走來除了備受關注也很挑戰，但堅定靠著信仰「這真的是神的印證」，決定嫁給艾成，她笑說「是神催逼我們結婚的」。

艾成日前被爆出請馬來西亞家人辦單身證明，就傳出是為了和王瞳結婚做準備。王瞳27日和艾成上節目錄影，也透露「或許下一秒就結婚也說不定」，種種跡象顯現兩人早已有預備心。王瞳近日加入《多情城市》劇組，上週六拍戲時，因麵粉從架上跌落砸到王瞳，使她脖子、嘴唇撕裂傷當場濺血，她樂觀說「代表收視會長紅」，劇組貼心放王瞳休假，她才因此臨時起意要登記結婚，昨上午還先去教會晨更，結束後坐教會的車，教友張芸京、潘奕如等陪伴下一起前往大安區戶政事務所。

孝順的王瞳自童星出道以來賺錢全交給爸媽管理，先前王瞳曾在私人臉書批爸媽把她當搖錢樹，後來因為信主後調整心態，逐漸恢復和家人關係。過去家人認為艾成經濟不穩定，反對她和艾成感情，一度讓王瞳難為情。去年王瞳和馬俊麟爆不倫戀，王瞳媽媽和阿姨更至馬家和馬妻梁敏婷對峙。而王瞳被馬妻告妨害配偶權，王瞳母親也曾替女兒出庭。

如今兩人率先登記結婚，事後有媒體指王瞳父親雖事前有被預告（結婚），但對於時間點不知情。王瞳表示，「家人的確不知道，因為臨時決定的，父親後來有傳訊息祝福」，至於該如何說服媽媽？王瞳不諱言「這是我們要努力的，2020是很特別一年，疫情都發生了、王瞳艾成都結婚了，還有什麼事不會發生？」認為跟家人溝通需要時間，身為兒女也會努力去做，也相信「父母都是愛孩子的」。

至於艾成如何求婚？王瞳說是在教會裡求婚，忍不住虧他「不算很正式的」，被問到之後會不會舉行婚禮？王瞳表示目前還沒有想法，而王瞳原本和妹妹同住，婚後也將搬出來和艾成租房，未來若經濟能力許可，也希望添購兩人愛巢。至於生小孩計畫？王瞳笑說「目前還沒想那麼多，兩個人過好日子最重要」。

艾成、王瞳在教友見證下登記結婚，場面相當溫馨。（翻攝臉書）

艾成、王瞳28日登記結婚。（翻攝臉書）

(中時 )