王瞳去年和人夫馬俊麟拍《大時代》爆出假戲真做，長達9個月沒拍戲，事業跌谷底外還賣房求生，但交往多年的艾成始終陪在王瞳身邊，兩人挺過感情風波，昨正式登記結婚。對於王瞳結婚一事，馬俊麟經紀人表示：「我們不會再對這些事做任何回應，也不想浪費社會資源，謝謝。」而王瞳前男友林佑星則大方祝福，更讚艾成是完美男人典範。

去年馬俊麟和王瞳爆出假戲真做，惹怒馬妻梁敏婷，怒告王瞳侵害配偶權並求償400萬元，事後王瞳帶媽媽和阿姨到馬家，希望與馬妻談和卻遭拒，被認為是「侵門踏戶」，一連串紛爭屢登上媒體版面，王瞳和馬俊麟也幾乎被電視台「冷凍」。馬俊麟先前在《多情城市》飾演流浪畫家，因角色戲劇效果不佳，僅3個月就「被賜死」淡出劇情；如今改換王瞳加入《多情》，以正直又有正義感的少女「許佑欣」一角登場，讓不少觀眾期待。

相較馬不願再多做回應，王瞳大12歲前男友林佑星聽到婚訊大方送祝福，更讚艾成在過程中「耳朵關起來、不回應」，是「完美男人的典範」，樂見兩人愛情開花結果。當時2人合作《我一定要成功》相識相戀，4年後因對未來沒共識而分手，但仍維持好友關係，王瞳偶會到林佑星母親在新店開設餐廳捧場，而王瞳也曾帶艾成和林佑星碰面，林佑星坦言過去和王瞳交往時，自己比較強勢，而艾成比較包容王瞳，他說「幸福可遇不可求，自己追求來的會更加珍惜。」

林佑星過去曾有一段婚姻，目前和老婆小孩一家人幸福美滿，近期帶老婆到高雄展開慶生之旅，在婚姻中林佑星學習「家不是講理的地方，要從失敗中學習」，若碰到和老婆爭吵，自己會先不回嘴，等到老婆氣消後，或許老婆就會更加體貼，還會來幫他按摩，認為「人知足常樂很重要」。

(中時 )