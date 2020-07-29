《黑喵知情》28日舉行首映會，施名帥、簡嫚書、連俞涵、王家梁、蔡燦得、高慧君、陳家逵、姚愛寗、梁正群、程予希等演員出席，聊到動物溝通，高慧君過去養兩隻貓，其中一隻到17歲才過世，最後那段期間因貓咪生病，本想透過寵物溝通得隻貓咪狀況，殊不知碰上貓咪過世，溝通師聯絡上貓咪靈魂，讓高慧君三姐妹進行最後道別，高慧君笑說當時本來一直哭，貓咪一副不耐煩對她說「6年前我就生病，一直在撐，好啦妳不要再哭了，我很愛妳好嗎」，回應讓高慧君哭笑不得。

蔡燦得分享自己養了7隻貓，其中一隻「蔡黑黑」，當時原本要當中途、領養送給別人，領養前夕碰上父親過世，蔡燦得說，從台南領養到貓後，開車回台北整路崩潰，對著貓哭訴心情，一度飆車超速還被警察攔下，警察看蔡燦得哭花臉、旁邊還載著一隻貓，便讓她離開，蔡燦得笑說「多虧貓咪救了我」。

被問到家裡養了7隻貓會不會爭寵？蔡燦得說，當時養第2隻本意希望陪第1隻，後來發現貓很能獨處，反倒是貓對主人比較有連結，有次蔡剛從電梯門出來，透過監視器看到貓衝到門口等待迎接她。至於養了這麼多貓，蔡燦得笑說為了貓咪居住更舒適，因此買了新房，挑高空間加裝跳板讓貓咪自由上下爬，也特地選有對外窗戶，讓貓咪看風景曬太陽。

梁正群過去家住安坑，養過不少動物，其中有隻鳥養在陽台，某天看到蛇闖入鳥籠把鳥給吞掉，蛇的肚子瞬間被撐大無法出籠，自己也被困在鳥籠3天。而王家梁分享國小時養過白文鳥，有天回家發現鳥死掉，自己不知哪來想法「就把鳥放在蛋糕盤上，從六樓往窗戶外一丟」，讓一旁程予希傻眼「怎麼會做出這種事」，王家梁笑說「就是國小才會做這種事」。

姚愛寗本身有養兔子，因戲接觸寵物溝通，私下產生興趣，幫朋友的寵物做溝通，她透露當時朋友的貓咪抱怨嫁出去的主人鮮少回家「你怎麼都不回來」，一番告白讓姚愛寗落淚，她認為寵物溝通後，如何和主人傳遞訊息，情緒拿捏都是專業。她笑說，有次本來想跟朋友抱怨兔子，結果回頭一看「兔子盯著我」，讓她不敢亂說寵物壞話。

本來有養貓的簡嫚書，陸續生了2女兒後，也沒少掉對毛小孩的愛，她感慨先前看到新聞，國外有夫妻生小孩後，狗狗感到失寵，最後發生狗狗咬死小孩悲劇，她認為「寵物也會有感情，不要冷落牠們」。

程予希劇中和跟鸚鵡對戲，現實中曾養過2隻狗，一隻是國小二年級父親送的生日禮物，但到國中時去世，另一隻則是到高二過世，兩次痛心失去愛犬，讓她再也不敢養。陳家逵同樣為狗派，家中有2隻米克斯，都是領養自中途之家，他自認對貓無感，笑說「每次去朋友家，貓老是愛靠近我，但我不知怎麼跟貓互動」。《黑喵知情》8月2日起每週日晚間10點LINE TV、民視無線台播出。

《黑喵知情》首映會，施名帥（左）、連俞涵（右）。（盧禕祺攝）

《黑喵知情》首映會，蔡燦得（左）、姚愛寗（右）。（盧禕祺攝）

《黑喵知情》首映會，王家梁（左）、簡嫚書（右）。（盧禕祺攝）

《黑喵知情》28日舉行首映會。（盧禕祺攝）

《黑喵知情》首映會，寵物指導師Kiki在旁協助。（盧禕祺攝）

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