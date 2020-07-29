唐禹哲、蔡黃汝（豆花妹）主演浪漫喜劇《我的青春沒在怕》，28日出席媒體餐敘，兩位被封為高顏CP組合，蔡黃汝卻自爆有次上PPT看到有位網友留言「豆花妹老了，誇張的表情都有細紋」，讓她又氣又好笑的說「誰誇張的表情沒細紋，我又不是塑膠」，為了秉持「敬業精神」，讓蔡黃汝一下戲就猛擦保養品。

睽違6年重回台灣戲劇的唐禹哲，有鄉民虧他疑似變胖，讓他開始奮發圖強開始運動調整飲食，立志要在半個月內減3、4公斤；除了力拚變身身材顏值雙修帥氣男神。劇中他飾演毒舌才，擺脫總演高富帥的形象，唐禹哲表示，這回很滿意角色設定，能讓觀眾看到不同層面演技。

唐禹哲和蔡黃汝在劇中是一對不打不相識的歡喜冤家，無時無刻都在爭吵，蔡黃汝坦言私下是屬於不擅吵架的個性，為了呼應劇中強悍角色，經常揣摩「發火爆氣」的心境，而唐禹哲也表示，自己無法接受爭吵與冷戰，兩位私下不爭不吵的佛系個性，讓兩人初次合作一拍即合相當愉快。

蔡黃汝分享在拍戲發生意外小插曲，某場戲時，牆上燈光突然掉下來的突發狀況，唐禹哲下意識用身體保護蔡黃汝，經典的偶像劇動作，令蔡黃汝和劇組所有人都小鹿亂撞。《我的青春沒在怕》將於29日起，周一至周四晚間8點於華視播出。

(中時 )