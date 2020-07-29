隨著美中在香港問題的重大分歧與相互較量，香港政府高級官員們發現，他們要在香港外國金融機構辦理業務越來越困難，許多官員被美歐銀行進行審查，甚至要求關閉帳戶。這些銀行未來與具有香港官員身份的客戶來往，也將更趨謹慎。

據《美國之音》報導，香港行政會議召集人陳智思(Bernard Chan)近日對媒體表示，一家美國銀行最近通知他，要關閉他的帳戶，並退還他的存款。他拒絕透露銀行的名字，但表示其他高級官員也遇到類似問題。

香港英文報紙《南華早報》對林鄭月娥、港府16名部長和16名行政會議非官方成員的資產申報進行了檢查，發現只有陳智思和行政會議成員史美倫披露了自己在美國的資產。

陳智思向《金融時報》表示，美國銀行不想跟一個像他這樣的政治公眾人物有任何關係，滙豐銀行也是如此。

美國國會日前通過的香港自治法授權行政部門可以對香港國安法的執法官員進行制裁，任何銀行如果與這些人發生業務來往，將會受到美國金融體系的制裁，包括禁止它們美元進行交易。

英國《金融時報》本月報導說，香港的美歐銀行都對客戶進行了緊急審查，對那些可能會受到美國制裁的中港官員和企業做出了初步的確認。

同時還擔任保險公司亞洲金融(Asia Financial)總裁的從陳智思表示，儘管他在這家美國銀行的帳戶在港版國安法公佈之前就已經關閉，但類似的問題正變得越來越普遍。長期以來，銀行一直有嚴格的政策來處理有政治風險的客戶，但美國法律將使它們在與當地官員打交道時更加「謹慎」。

律師們表示，在香港運營的銀行需要避免同時違反美國法律和香港的國家安全法，這兩項法律規定，與外國制裁制度合作是非法的。

(中時新聞網)