炎炎夏日，全台氣溫屢創新高，有旅客抱怨，淡海輕軌25日疑冷氣故障，封閉車廂悶熱難耐，氣憤找上新北市議員鄭宇恩陳情，新北捷運公司回應，2月起因防疫需求，車門由司機員統一開啟以致在夏天時車廂較為悶熱，7月起疫情舒緩，已調整回由乘客自行開關門，車廂悶熱情形已有改善，當日被投訴的車輛也已立刻調回檢修。

鄭宇恩說，民眾投訴上周六25日下午有車輛疑似冷氣故障，車廂悶熱難耐，現在入夏天氣如此炎熱，不通風的車廂對乘客來說根本是惡夢，提供舒適的乘車環境才是吸引乘客搭乘輕軌的重要關鍵，相關單位應盡速改善。

鄭宇恩表示，新北捷運公司應該盡速統整通車以來使用情形不穩定的設施設備及故障的問題，在保固期以前，交由當初施作的捷運局提出改善計畫，從根本解決空調設施容易故障的問題。

鄭宇恩表示，淡海輕軌綠山線剛營運不到半年時，就發生列車空調故障45次，甚至熱暈駕駛員紀錄，當時透過市政總質詢就曾要求市府重視，不過都過了一年多，從民眾反映的頻率來看似乎未見改善。

新北捷運公司表示，綠山線通車時45起列車空調故障案件，均由司機員主動發現或旅客通知，皆已立即進行檢修，並確認設備正常後才提供載客服務，通車以來系統設施設備及故障的問題，也發函請捷運局要求統包商改善，上週六下午確實有一班列車被民眾投訴冷氣不涼情形，當下立刻重新調整，事後也立刻將該車輛送回檢修，民眾反應事項捷運公司皆積極處理，目前車廂悶熱情況已有改善。

(中時 )