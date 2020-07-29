AKB48 Team TP Youtube 網綜節目「Fun下偶包」由成員劉語晴、邱品涵、蔡亞恩、藤井麻由、周佳郁、袁子筑在節目中挑戰偶像尺度。這次的「Fun下偶包」升級為室內運動，但為了爭取分數團員間激發競爭的心態，日本團員藤井麻由在錄製節目被團員說「你才三八」，藤井麻由說：「看到（考乘法）就第一反應就講38後來被説你才38，大家你一言我一語的真的是很38的一個畫面，覺得很有效果，六個人一起講話充滿高分貝，耳膜要夠堅強，我不覺得是被罵，成員們私底下的感情很好，不會在意。」

而他們在遊戲中，用頭頂球撞瓶子還要搭配講出最道地的台語，邱品涵分享：「錄影前我一直向大家請教台語偷偷惡補，我比較害怕球飛過來！一直不敢直視飛過來的球，明明是玩桌球但卻像躲避球一樣。」團員蔡亞恩說:「我在拍攝前不停惡補台語的歌曲想增加詞彙量！結果正式拍攝腦袋完全一片空白 ，因爲用頭頂球會讓劉造型崩壞，瀏海真的算是偶像的一半生命，開拍前我狂噴了很多定型液保護瀏海。

(中時 )