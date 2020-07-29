郁可唯近期參加了大陸綜藝真人秀節目《乘風破浪的姐姐》，第三次公演中，郁可唯所屬的「人美路子野」組取得團舞第一、總榜第二的好成績，郁可唯也積極突破自我，繼先前的戲腔歌曲及自創rap挑戰後，更以帥氣超短髮造型，並把醉拳融入舞蹈動作中，「我今天唱的就是一個喝醉的公子，這也是我第一次嘗試醉拳。」

隊長寧靜都誇讚郁可唯：「地球人都阻攔不了她可愛！她可酷、可妖媚，另外她唱得那麼好，她跳得那麼好，她從來不爭什麼，你見過這種奇葩女人嗎？」而她這次參與節目，與姐姐們相處，郁可唯表示自己收穫很多，也帶給自己不少改變，新單曲〈我行我素我愛你〉的歌詞「我不相信，我不認命，我還年輕」、「就讓別人非議，每個人都有孤注一擲的權利」，讓她很有共鳴，也特別符合自己在節目錄製期間的心境。郁可唯認為：「我覺得沒有什麼應該被定義，每個人都有自己看待一切的標準，每個人都有愛與被愛的權利，所以不要被外部的評價、非議所影響和束縛，要堅持自己的內心，更加勇敢。」

她回想當年義無反顧選擇成為歌手，正是自認最「我行我素」的舉動，因為家人觀念比較傳統，覺得「當藝人就是吃青春飯，不是長久安穩的工作」，但熱愛唱歌的郁可唯，卻抱持著就算沒飯吃也要唱歌的信念，毅然決然投入歌唱事業，也獲得外界肯定。

(中時 )