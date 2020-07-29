經過本周A股市場的短期企穩後，目前大陸私募機構對於7月以來整體表現欠佳的大市值個股的預期偏於正面。據私募排排網的最新問卷調查顯示，有多達90.38％的私募認為在本輪市場調整中，權重藍籌股將力挽狂瀾，帶動市場止跌回升；僅有不足1成的私募機構認為，權重藍籌板塊將跟隨市場同步走弱，難以走出抗跌表現。

大岩資本創始合夥人蔣曉飛認為，目前權重藍籌板塊整體已經調整到位，估值重現吸引力，未來有望將更為抗跌。伴隨著宏觀經濟的緩步復蘇，不排除該板塊有止跌回升的表現。但也有私募人士也認為，未來一段時間內，權重藍籌很難重現7月上旬的大漲走勢。

由於大陸上周快速下挫的A股市場，在本周前幾日交易迎來階段性企穩，A股主要股指均出現探底回升。在此背景下，根據新浪財經報導，針對私募機構的問卷調查顯示，對於前期表現並不突出的權重藍籌板塊，私募仍然抱有積極預期，有超過9成受訪私募認為，現階段A股權重藍籌板塊有望帶動市場回升。

具體來說，有高達96.15％的股票私募機構認為，下半年權重藍籌板塊還有系統性向上的估值修復機會，只是需要耐心等待；反觀僅3.85％的股票私募表示，下半年權重藍籌板塊出現系統性向上修復行情機會的難度較大。

(旺報 )