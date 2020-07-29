嘻哈新人黃右年推出張創作專輯《Ayo!》，他曾赴大陸參加《中國新說唱2》，雖然沒有成功獲取金項鍊，卻得到了明星製作人鄧紫棋的勉勵，增加了他的自信。他首波主打歌〈問號〉請出同門師兄屁孩Ryan合唱，屁孩Ryan為了力挺黃右年貢獻出他的臉，將自己的臉畫成黑漆漆的音響喇叭，讓黃右年大為感動，屁孩Ryan搞笑說：「其實我畫成喇叭後比本人帥！」

21歲的黃右年，大學剛畢業，跟唱片公司簽了約，駐足在種種人生交叉路口，黃右年把這些轉變及煩惱寫成音樂，笑容常掛臉上的黃右年大聲告訴大家「粉紅色是我最喜歡的顏色」，因此他想要用他的音樂告訴大家顏色沒有分性別，就像饒舌音樂不一定要是兇猛的幫派風格，黃右年以自己的態度打破世俗框架，要讓大家聽見不一樣的饒舌、快樂的饒舌。

首波主打歌〈問號〉正是黃右年站在人生的十字路口，迎接人生階段轉變的當下，許多問題浮上檯面後，他寫下的作品，也寫出時下年輕人的心聲，而同門師兄屁孩Ryan加入合唱，黃右年跟屁孩Ryan以對話的方式呈現，像是迷惘的學弟跟挺過一切的學長請益，希望能用音樂紓解困擾，並幫助自己解決問題。黃右年也開心說：「我有我的問題，屁孩有屁孩的問題和角度，師兄的加入幫我的作品增加之前沒有的元素。」

(中時 )