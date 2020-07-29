中國工商銀行（土耳其）公司、騰訊、伊斯坦堡新機場運營公司和新機場免稅店28日聯合舉辦微信支付業務線上簽約活動。據新華網報導，微信支付又落地新一海外市場，大陸遊客可通過微信支付使用人民幣交易結算，並在伊斯坦堡的新機場免稅店直接使用。

目前，微信支付合規接入的國家和地區增至64個，支持24種不同貨幣結算。截至2019年底，微信商業支付日均交易筆數超過10億，月活躍帳戶超過8億，月活躍商戶超過5000萬。

土耳其文化和旅遊部長穆罕默德‧埃爾索伊在簽約活動上指出，土耳其是大陸遊客的重要旅遊目的地，微信支付進入土耳其將為大陸遊客提供更舒適的體驗，並有望帶動兩國在更多新領域合作。

中國駐伊斯坦堡總領事崔巍表示，微信支付進入土耳其將有助於進一步加強中土經貿合作，實現互利共贏。

工銀土耳其董事長高向陽說，工銀土耳其將繼續推廣微信支付業務，使更多土耳其知名景點、酒店等支持微信支付。通過該服務，大陸遊客將直接支付人民幣，而土耳其商家則直接收取里拉，使得遊客和商家都將受益。

(旺報 )