《香港國安法》實行後，大陸與西方國家角力再度升級。歐洲聯盟今天同意限制對香港出口可用於鎮壓及監視的設備。除了限制出口，歐盟還將採取措施支持港民，包括給予簽證、獎學金和學術交流，讓港民更容易到歐洲。歐盟對新法表達「嚴重關切」，認為新法嚴重侵蝕香港自由。

根據中央社，歐盟部長理事會（Council of the EU）新聞稿指出，經各國討論後，歐盟表達對《香港國安法》的嚴重關切，重申歐盟在一國兩制原則下，支持香港高度自治及對香港人民的聲援，並在各領域採取協調一致的措施。

理事會說明，各國在7月24日達成共識，認為中國大陸通過《香港國安法》，違背根據1984年「中英聯合聲明」的國際承諾，破壞信任，將影響中歐關係。

歐盟提出支持香港的政策包括：限制出口可用於鎮壓或監視的敏感設備和技術、各國考慮提出庇護、移民及簽證和居住政策，另探索強化與香港學生和大學的獎學金和學術交流的可能性。

相較美國總統川普7月14日宣布簽署「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），可對實施港區國安法的中國官員與金融機構祭出制裁與簽證限制，以及加拿大、澳洲及英國宣布中止與香港的引渡協議，歐盟的反制行動有限。歐盟的反應可能與歐洲盼與中國大陸在今年底前達成投資協定，擴大產品出口有關。

(中時新聞網)