前總統李登輝在今年2月8日因喝牛奶嗆到而咳不停，經緊急送往榮總治療，期間曾出入醫院多次。未料從昨晚開始，網路傳出逝世消息。對此，「台灣團結聯盟」凌晨在臉書緊急發聲明澄清「那是假的！李總統仍在醫院接受治療中。希望他早日恢復健康！」

李登輝在今年2月8日因喝牛奶嗆到而咳不停，之後便多次出入醫院，最近一次是在6月25日住院。昨晚李登輝逝世的消息卻在網路上瘋傳，震驚各界！

從昨晚開始，有網友稱李登輝過世了，並稱此事應該為真，「記者們都等在北榮那邊等宣佈了，稿子都已經擬好了...（早就），等正式的聲明稿以及新聞出來小弟立刻補上相關連結，我個人是非常尊敬他的，不會拿他老人家的訊息亂開玩笑或是造謠」。

對此，「台灣團結聯盟」凌晨緊急發文表示，「今天晚上某些網路（人）傳出李總統離世的消息，那是假的！李總統仍在醫院接受治療中。希望他早日恢復健康！特此澄清」。

(中時新聞網)