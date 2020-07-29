新冠肺炎疫情重創全球經濟，行政院因而編列兆元預算，提供勞工每人10萬元紓困貸款，卻有地下錢莊業者看準「商機」，鼓吹還不出錢的債務人借這筆貸款「還債」，甚至找來公司偽造在職及薪資證明，多家銀行因審核寬鬆而受騙，千萬元貸款則成為不法業者牟利工具，警方現擴大清查，避免國庫淪冤大頭。

7月21日下午，本刊來到宜蘭的「米可義麵屋」和「日昇汽車修護廠」，以及台北的「堅石室內裝修公司」，這3間公司或隱身民宅、或門窗緊閉，讓人難以想像的是，這3間公司提供近百名「幽靈員工」的在職證明和薪資簽收單，讓地下錢莊藉「紓困」爽賺國難財。

行政院為紓緩疫情影響而推出勞工紓困貸款，每人最多可貸10萬元，利息更是超低佛心價，最快3天就能拿到現金，原意是讓勞工無後顧之憂前來借錢，太過優惠的條件卻讓地下錢莊眼紅。

本刊調查，平時以放款維生的宜蘭縣38歲田姓男子看準這個「商機」，在這波疫情中動起歪腦筋，動員宜蘭與台北友人，用合法登記的公司捏造在職證明與薪資收入，鼓吹還不起錢的債務人向銀行申請紓困貸款，多家龍頭銀行受騙，只有一間本土銀行職員發現不對勁而報警，才揭開這起驚天騙局。

警方深入追查，發現至少上百人以這3間公司的名義取得勞工貸款，逾千萬已落入地下錢莊的手中，田嫌更與3間公司談妥，每10萬元貸款下來，業者便可得到5000元抽頭金，在「有錢大家賺」的原則下，本該是救急的紓困貸款卻讓地下錢莊坐收漁翁之利。

「國家的救命錢被這樣利用，誰知道沒被查出來的有多少。」不願具名的幹員表示，政府紓困基金用意良好，卻因標準鬆散而讓不肖業者得逞，這些人拿到錢後也不會按時還款，虧空還要全民買單，希望相關單位能建立配套措施，別讓紓困善意變成不肖業者牟利工具。

本刊致電米可義麵屋，其員工表示不知道相關情事，老闆不在店內不便回應，日昇汽車修護廠則堅決否認，表示未提供相關資料給地下錢莊，堅石室內裝修公司在網路上未留下電話，記者親赴公司登記地址，發現現場為公寓民宅，也未裝設招牌或相關標誌。

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(中時新聞網)