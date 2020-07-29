新冠肺炎疫情重創全球經濟，行政院因而編列兆元預算，提供百萬勞工每人10萬元紓困貸款，地下錢莊業者卻看準這筆「商機」，找來空殼公司和幽靈員工申請貸款，國內多家龍頭銀行受騙，直到某本土銀行行員阿雄（化名）發現多間公司申請書竟是同樣筆跡、同樣格式，驚覺不對而報警，才揭開這起千萬元騙局。

「這3間公司的申辦人戶籍都在中北部，卻仰賴宜蘭公司申請紓困，我越想越怪所以報警。」阿雄表示，他在公司負責貸款業務，5月時政府釋出優惠紓困貸款方案，各界因而湧進大量申辦案件，他原想從寬審核，讓勞工可以得到紓困基金，仔細觀察才發現事情並不單純。

阿雄提到，申貸者戶籍地明明在中部或北部，包括台中、南投、新竹、桃園、新北市等地，在職證明卻分別屬於宜蘭的米可義麵屋、日昇汽車修護場，以及台北的堅石室內裝修公司，3間公司看似毫無關係，在職證明格式竟如出一轍，這3間公司勞工更集體跑到宜蘭地區的銀行分行辦理貸款。

宜蘭日昇汽車修護廠、米可義麵屋揭與田男「合作」提供假在職證明牟利，只要10萬元紓困貸款順利撥下來，便可抽5000元。（圖／張文玠攝）

察覺異狀後阿雄深入清查，發現這3家公司的文件筆跡，竟疑似都是同一人所書寫，於是立刻向銀行高層反映，暫時停止這些人的申貸案審核，同時也向警方報案，希望查明詳情。

新北市警方接獲銀行通報後深入追蹤，調閱相關資料驚覺，至少有27人的申貸資料是假的，他們根本沒有在這3間公司任職，也沒有任何業務，背後則是田姓地下錢莊業者在主導一切。

檢警調查後擋下這27人的申貸資料，卻收到各大龍頭銀行回報，表示多家銀行已通過這3間公司的勞工貸款，上百人成功領到紓困，逾千萬元的「紓困貸款」已成功匯入地下錢莊的帳戶，業者賺的腦滿腸肥，卻讓國庫成為冤大頭。

本刊致電米可義麵屋，其員工表示不知道相關情事，老闆不在店內不便回應，日昇汽車修護廠則堅決否認，表示未提供相關資料給地下錢莊，堅石室內裝修公司在網路上未留下電話，記者親赴公司登記地址，發現現場為公寓民宅，也未裝設招牌或相關標誌。

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(中時新聞網)