勞動部為減緩新冠肺炎疫情衝擊而祭出「勞工紓困貸款」，申請人最快3天就可以拿到錢，優惠條件卻讓地下錢莊眼紅，田姓地下錢莊業者因而與台北、宜蘭的3間公司「合作」，公司提供幽靈員工在職證明，10萬元貸款下來就可得到5000元抽頭金，讓國庫成為冤大頭。

據悉，田嫌平時沒有固定工作，最大樂趣是與妻子在臉書放閃，並遊走宮廟間經營自己交友廣闊的形象，也因此結識宜蘭在地餐飲和汽車維修商家，而新冠肺炎疫情重創經濟，各業者業績大減只能殘喘苟活，為維持生意而找上田嫌借款，卻反被他利用。

知情幹員透露，田嫌心機深沉且籌畫縝密，除了遊說欠他錢的客戶「貸款還債」，也強拉跟他有債務糾紛的公司負責人參與詐貸行動，提供偽造的在職與薪資證明給沒有勞保的申貸者，利用政府放寬紓困資格審核的機會大賺國難財。

田男平時不務正業，最大樂趣是與妻子在臉書放閃。（圖／翻攝畫面）

在宜蘭的米可義麵屋、日昇汽車修護場，以及台北的堅石室內裝修公司與田嫌「攜手同撈」，田嫌更與3間公司談妥，每人10萬元紓困貸款成功下來後，業者就可得到5000元抽頭金，在「有錢大家賺」的原則下，本該是救急的紓困貸款卻讓地下錢莊與不肖公司坐收漁翁之利。

本刊致電米可義麵屋，其員工表示不知道相關情事，老闆不在店內不便回應，日昇汽車修護廠則堅決否認，表示未提供相關資料給地下錢莊，堅石室內裝修公司在網路上未留下電話，記者親赴公司登記地址，發現現場為公寓民宅，也未裝設招牌或相關標誌。

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(中時新聞網)