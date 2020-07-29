「中華國際珠心算數學腦訓學會」前理事長陳銘樺是珠心算最高等級的十段高手，在業界頗負盛名。在北市經營補習班的他，常跑到俗稱「理K店」（理容院KTV）的「時尚會館」紓壓，月前一口氣在一家理K店泡了8天7夜，還一度點了5名美容師隨侍在側，宛如帝王級的享受共消費70多萬元；他在店內每天認帳刷卡，「出關」後卻質疑業者帳單灌水反控詐欺，老婆更找了黑衣人「查帳」，完全顛覆為人師表的形象！

台北市松江路上一間知名大型理Ｋ店負責人、會計等員工，六月十九日紛紛接到警方的筆錄通知，才赫然得知常客陳銘樺享受了八天七夜的「馬拉松帝王按摩」後，疑認為新台幣七十多萬元的消費金額過高，控告店家涉嫌詐欺。

業者表示，當時陳姓前理事長堅持「Long Stay」，勸也勸不走，直到第8天才心滿意足的離開。（圖／讀者提供）

陳銘樺之前是「中華國際珠心算數學腦訓學會」理事長，也是台北市內湖區一家知名珠心算補習班負責人，在業界頗具名氣，陳的妻子則是現任理事長；立法院的官網上，還貼出陳銘樺與立法院祕書長林志嘉的合照。

據悉，陳銘樺過去如果要享受夜生活，總習慣泡在理Ｋ店數天，中途會輪戰酒店，接著再回到理Ｋ店。四月間，台北市傳出酒店女公關確診新冠肺炎後，市府立刻宣布轄內六十九間列管酒店必須歇業，陳銘樺在「無從轉戰」下，四月二十五日凌晨進入該間理Ｋ店後，直到五月二日才「出關」，堪稱是把理Ｋ店當成「Long Stay」。

面對陳銘樺消費了七十多萬元，該理Ｋ店楊姓業者無奈表示，陳銘樺是常客，很了解店內的消費行情，如果覺得太貴，應該早點提出異議，「我們有建議他（陳銘樺）早點回家，但他每次看完信用卡簽單，不吭一聲就是簽名。」

「他（陳銘樺）天天待滿二十四小時，自己喝累了，就叫美容師睡在旁邊的椅子上陪他，還會要求我們出去幫他買酒、買菸；按摩費、酒錢與飯錢等費用，一天花費至少要八萬元到九萬元。」楊姓業者透露，美容師的按摩價碼每小時一千三百元、「紅牌經理級」美容師則是每小時一千七百元，陳銘樺每次「點」美容師，至少兩位以上，最多達到五位。

Long Stay的8天7夜中，陳前理事長一天就消費了12萬多元，並在隔天早上刷卡付帳。（圖／讀者提供）

「過去數年，他（陳銘樺）常常連續三到五天泡在店裡，每一次都會點很多位美容師，遇到喜歡的美容師，就會叫她們坐近一點，不喜歡也不會趕她們出去。其實，他這次的消費單價和過去沒什麼兩樣，唯一的差別是，他之前中途會跑去酒店，喝醉後再回來理Ｋ店按摩休息，這次因為酒店都沒開門，他待在我們店裡的時間拉長很多，總價自然比較高。二月間，他有一天消費高達近十萬元。」楊姓業者強調。

陳前理事長曾因為覺得對店家的服務不滿意，找來多名黑衣人砸店，讓業者敢怒不敢言。（圖／讀者提供）

面對楊姓業者等人的指控，陳銘樺表示，他從第一代經營者的時期就開始在該店消費，到現在已是第三代經營者，近來覺得帳單有灌水的嫌疑，「我因為患有心律不整，有時會恍神，加上與店裡會計人員有共同的朋友，因此每次拿到信用卡簽單都直接簽名。」陳銘樺說，太太到店裡要求業者提供美容師進出的證據，但店家不願提供店內監視器，只拿一張手寫的帳單，就要他付七十二萬多，所以他提出詐欺告訴。

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(中時新聞網)