楊姓業者表示，陳銘樺「出關」後一周，他的太太（陳太太）就找了兩位黑衣人到店裡理論，指控店家灌水，要求查看帳單。「陳太太認為我們趁她先生喝醉的時候『灌單』（帳單灌水加價），但我們單據都很清楚，陳太太帶來的『兄弟』看完帳單後，覺得沒什麼問題，決定不介入這件糾紛。」

「因為以前他（陳銘樺）來店裡消費後，陳太太有時候會來對帳，這次他住進來以後，我們多次與陳太太聯繫，問她是不是可以把老公帶回家，陳太太卻表示：『家是他（陳銘樺）自己的，要回家也要他自己走才有用。』」楊姓業者說，由於考慮到陳太太的立場，理Ｋ店幹部都會儘量從旁控制陳銘樺的消費，「有時候他（陳銘樺）要送花給小姐，我們現場幹部也會勸阻。」

店內的理容師「小花」（化名）指控，陳前理事長喝醉就伸鹹豬手，她一反抗陳就威脅要把她趕出去。（圖／趙世勳攝）

楊姓業者指出，陳銘樺不僅酒品不佳，還會對美容師伸出鹹豬手，若不順著他的意思，有時還會動手砸杯子，但他事後還是會到店裡消費，出手也相當大方，「這麼好的客人當然不能得罪，能吞的委曲我們都會吞下去，只是這次他實在太過分了。」

理Ｋ店另一名幹部則說，四年前某一天，陳銘樺由於喝得不開心，竟請來一票黑衣人，砸毀理Ｋ店門口的花盆，嚇壞了不少美容師，「這位財神爺客人花錢雖然乾脆，但也讓我們感到十分頭痛。」

「我們這邊是美容會館，又不是酒店，當然不能觸碰美容師。而且他（陳銘樺）的衛生習慣很差，這麼多天從來不洗澡、不換衣服。」美容師「小美」（化名）接著透露，自己多次遭到陳銘樺騷擾，「陳前理事長（陳銘樺）喝了酒就毛手毛腳，會突然把手伸進我的衣服裡面，甚至伸進我的褲頭。」

「小美」與「小花」還原現場情況說，陳前理事長會把手從褲子上方伸進去，嚇得她趕緊抓住陳男的手。（圖／本刊繪圖組）

小美表示，有次遭陳銘樺襲胸時，她立刻撥開對方，並要求對方放尊重一點，卻被陳銘樺回罵「你們這邊是服務業，為什麼不可以摸？」

面對楊姓業者等人的指控，陳銘樺表示，他從第一代經營者的時期就開始在該店消費，到現在已是第三代經營者，近來覺得帳單有灌水的嫌疑，「我因為患有心律不整，有時會恍神，加上與店裡會計人員有共同的朋友，因此每次拿到信用卡簽單都直接簽名。」陳銘樺說，太太到店裡要求業者提供美容師進出的證據，但店家不願提供店內監視器，只拿一張手寫的帳單，就要他付七十二萬多，所以他提出詐欺告訴。陳還說，他每次都點兩名以上的美容師就是為了證明自己的清白，表示自己絕對沒有碰美容師。

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(中時新聞網)