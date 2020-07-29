珠心算十段高手陳銘樺在業界頗負盛名，他月前一口氣在一家理K店泡了8天7夜，還一度點了5名美容師隨侍在側，宛如帝王級的享受共消費70多萬元，但遭美容師指控酒後伸「鹹豬手」。

另一位美容師「小花」（化名）也指控，陳銘樺會伸進美容師的領口摸胸部，或是順著大腿往上摸到臀部，「如果喝得更醉一點，還會從裙底直接撩下去，我一反抗，他（陳銘樺）就會說：『不給我碰，妳就出去。』」

小花還說，陳男自稱在上課前也會偷喝酒，是否有一天會暴衝影響到小朋友的安全，令人擔心。

陳太太十分了解自己丈夫酒後容易失控，曾傳訊息提醒業者要店內小姐保護自己，並強調「不要讓他知道」。（圖／讀者提供）

其實，陳銘樺的酒後行徑，陳太太也略知一二，曾經傳訊息提醒業者表示：「我老公遇到挫折就選擇逃跑喝酒，麻煩你跟小姐說要注意安全，因為我擔心他喝酒後會很盧，也有可能會傷害。我擔心新來小姐會被他外叫出去，發生事情就不好，麻煩你提醒新來小姐要小心安全。」

楊姓業者說，這起七十多萬元的消費糾紛，不僅引來黑衣人上門、遭控詐欺，還有人不斷向市府檢舉，導致消防、衛生與建管單位多次到店稽查，實在不堪其擾，加上疫情確實影響生意，索性熄燈停止營業。

陳太太（粉紅上衣者）在這次「8天事件」後，認為逾70萬元的消費金額有問題，找來兩名黑衣人與店家核帳。（圖／讀者提供）

面對楊姓業者等人的指控，陳銘樺表示，他從第一代經營者的時期就開始在該店消費，到現在已是第三代經營者，近來覺得帳單有灌水的嫌疑，「我因為患有心律不整，有時會恍神，加上與店裡會計人員有共同的朋友，因此每次拿到信用卡簽單都直接簽名。」陳銘樺說，太太到店裡要求業者提供美容師進出的證據，但店家不願提供店內監視器，只拿一張手寫的帳單，也沒開立發票，卻要他付七十二萬多，所以他提出詐欺告訴。陳還說，他每次都點兩名以上的美容師就是為了證明自己的清白，表示自己絕對沒有碰美容師。

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(中時新聞網)