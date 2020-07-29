上周五，美股爆出一個消息：英特爾（Intel）的七奈米製程的良率問題還是難以解決，極有可能將生產晶片的工作，外包給台積電。台積電ADR聞訊大漲，同樣帶動台股的期貨盤後交易，大漲超過兩百點。

阿水提供兩個觀點，給讀者參考：

一、阿水五月底在網路節目分享，台積電的操作主力不是散戶，而是三大法人，其中外資更占大多數。當時台積電還在三百塊以下徘徊，要進場，勢必要三大法人連續買超三至五天，才是考慮的時機。六月初外資連續買超，站上三百塊，從此一路不破月線的來到四百塊關卡，追強不追高，若是前段沒有參與，現在單靠一個消息就要進場接盤，長久下來並非較佳的投資方法。

二、Intel僅「考慮外包」、尚未考慮台積電實際接單能力。而台積電目前專注五奈米戰場，即使接單七奈米，能帶來多少效益，還是個問號。

台積電股價四個月以來，已從兩百三十五塊的低點來到三百九十五塊。這樣的漲幅，身為散戶的我們也該考慮到，這種業內消息絕不是機密，因為英特爾七奈米良率問題並非一夕產生，外資與大型研究機構不可能一無所知，而是已到資訊末端見報了。這是本周將再次大漲的「因」（七月二十七日台積電漲停，收在四百二十四．五元）？還是近期大漲的果？也是要考慮的風險。

上周三大法人在上市類股中，一共賣超七十五．一六億元，其中外資賣超五十．二六億元，自營賣超八十四．三八億元，投信在上市類股則是買超了五十九．四八億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

除了台積電相關類股可以多加注意外，各位讀者朋友應該也感受到，最近氣溫的熱情程度遠超過往，台北市甚至出現了歷史性的高溫，炎熱的七、八月，可以多加注意幾種類股：

第一是解暑飲料、手搖類股：傳統上常見的統一、味全、泰山、黑松，或是一些尚未填權息的股票。也可多看技術型態，關注量能是否有持續增加。傳統飲料受益大都不是短短兩個月的營收而已，若持續高溫，市場上也會開始有關注的聲音，短線上可多注意。

第二是手遊、百貨等類股，大部分人若是不敢花大錢，就會在家打手遊。暑假旺季來臨，百貨商場也是許多人吹冷氣小購物的好去處，相關類股若有量能與價格的動作，也可多觀察。

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(中時新聞網)