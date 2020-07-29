民進黨二○一六年再度執政，誓言降低台灣對大陸的經濟依賴度，不惜砸重資、片面給予政策優惠，鼓勵廠商配合新南向政策。

二○一八年，中美貿易戰開打，當時不少人認為大陸將流失其供應鏈優勢，蔡英文政府採取補貼利率方式，吸引台商回台投資，全力鼓吹台商斷開與大陸的供應鏈關係，甚至出現「兩岸脫勾」的聲音，蔡政府也有意無意地推波助瀾。

然而，從近日多項經濟數據看來，台灣對大陸的投資及出口依賴度增長，台商對台灣經濟貢獻度更高。根據海關進出口統計數據，今年三月到六月，台灣出口已連續四個月衰退，統計上半年出口微幅成長○．五％，但對大陸出口卻逆勢成長，四月至六月都呈兩位數成長，上半年對大陸的依賴比重上升到四二．三％，是近十多年來的新高點。馬英九政府末期交棒給蔡政府時，這個數字不到四十％。今年台灣對大陸出口依賴度五月已達四四．九％，六月達四六．一％，預估今年內可能突破五十％。

台灣對大陸出口能維持暢旺，正是來自於台商的貢獻；台商到大陸投資設廠，從台灣進口許多投資設備、半成品，形成典型「投資帶動出口」的模式，讓台灣每年對大陸保有順差約七百億至八百億美元，光是在今年上半年，就已經產生三百七十億美元的順差。

不僅如此，過去一年來台商回流投資破兆元，響應資金回流、租稅大赦而匯回的資金突破千億元，台灣股市屢創新高，房市再次蠢蠢欲動，國內資產價格獲得強力支撐。

蔡政府表面上未對台商有明顯攻擊言語，但綠營人士及那些「基本教義派」都對台商有所非議，認為台商把資金、技術與資源從台灣移到大陸，支持對岸經濟發展，就是「不愛台灣」。看看網路上那些「1450」是如何幫台商扣上「舔共賣台」帽子，就知道其心中對台商的偏見了。

後新冠肺炎時代，全球經濟逐步回歸正軌，台灣對大陸近五成的出口依賴度或許可能降低，但兩岸經貿往來仍有其經濟上硬需求的存在，不受政治影響而改變，只要大陸經濟持續成長，這個關係只會深化，成為台灣出口經濟的主力。

由此看來，高唱兩岸脫勾論的「財經專家」應「閉門思過」，有意無意把台商打成不愛台、甚至是「資匪」的綠營人士及網軍「1450」，也應還台商一個公道。

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(中時新聞網)