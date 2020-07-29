年僅17歲的林姓台日混血女子慘遭工作的檳榔店老闆、閨密們殺害，成了無名焦屍。22年後，檢警終於破案，逮捕殺她的老闆潘男、閨密小瑩、小珍等人。

本刊調查，林女的死實在相當冤，因她意外發現潘男經營的檳榔店竟只是掩護，實際上則是「做黑的」搞非法事業，加上小瑩、小珍實際上都是潘男的女友，她們擔心長相比自己更漂亮的「櫻花妹」林女會搶走自己男友，3人竟因此合謀殺人。

潘男、陳女等人在檳榔攤二樓「圍殺」櫻花妹，還拿大支美工刀對她施「剮刑」。（圖／本刊繪圖組）

林女15歲離家後，在外認識潘男等一群年齡相近的朋友，大夥兒常玩在一起。潘男後來跑到桃園平鎮承租1棟2層樓民宅，經營檳榔店，林女和小瑩、小珍這對乾姐妹，因長相漂亮，便被潘男找去當起檳榔西施。

潘男的檳榔店1樓是店面，2樓是員工休息室，他表面上經營正當生意，私底下卻從事詐騙、販售違禁品等不法勾當。某天，個性耿直的林女意外發現潘男「掛羊頭賣狗肉」後，雙方陸續發生爭吵，潘男懷疑林女企圖向警方檢舉，竟找上小瑩、小珍共謀除掉林女。

小瑩和小珍長期嫉妒林女長得漂亮，認為她會勾引潘男，早已心生不滿，雙方一拍即合，遂合謀對林女下毒手，甚至還揪團找來7、8位友人助陣，許多人看不下他們的凌虐手段先行離去，而林女仍在凶嫌虐殺下慘死。

案發當年潘男赴平鎮開店，表面上賣檳榔，實際上則從事非法行業，因此殺林女滅口。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)