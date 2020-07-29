22年前，有民眾向警方報案，指桃園平鎮復旦路旁草叢有人在燒「不明物體」，轄區警員前往查看，赫然竟是1人1狗焦屍，但因死者身分始終成謎，案子一直破不了。直到去年，1名自稱和死者有一夜情、且目擊她遭虐過程的A先生找警方，指自己多年來頻頻夢到死者林女，且還在夢中被她質問「你明知誰殺我，為何不報警？」受不了良心譴責才出來指證凶手。

A先生在去年中向1位警察好友「告解」，坦承自己當年曾被潘嫌、小瑩、小珍等凶手找去檳榔店「助陣」。他親眼看到大家一起凌虐林女，最後實在於心不忍，便先行離去，不久後就看到新聞報導「焚屍事件」；他一度好奇詢問其他人林女的行蹤，但大家全都裝傻表示：「打完放她走啦，誰知道去哪？」

2年後，一名嫌犯酒醉說溜嘴，對A先生表示「她（林女）已被我們虐死」，但A先生擔心被牽連而選擇噤聲。此外，他也自爆曾和林女有過一夜情，20多年來，林女經常在夢裡質問「你明知誰殺了我，為何不報警？」，加上近幾年A先生經營什麼生意都不順，就連買彩券也不曾中過200元的小獎，實在受不了衰運才決定舉發。

另一位證人B先生則告訴本刊，當年他和A先生、潘男、小瑩和小珍都玩在一起，「A先生去找警方前，私下和我商量，還跟我抱怨他『天天被鬼壓』，雖然林女遇害時我不在場，但我一直鼓勵A先生，對的事就勇敢去做。」

對於A先生的供詞，檢警經過「測謊」才重啟調查；今年5月，立法委員葉毓蘭得知此懸案露出曙光後，更拜託法務部高層全力支援。檢警最後靠著當年封存的一小片林女DNA殘骸，7月中旬陸續將逍遙法外多年的凶嫌繩之以法。

林女遇害的檳榔店如今仍在，但人事全非，連老闆都換了好多人。（圖／李明軒攝）

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(中時新聞網)