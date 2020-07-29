檳榔西施「櫻花妹」22年前慘遭殺害，檢警日前終於逮捕殘忍行兇的潘男、小珍、小瑩等人，還死者一個遲來的正義。本刊調查，兇手們殺人後就把檳榔店生意結束，各自鳥獸散，潘男躲回台北老家，之後結婚、生子並另在夜市開肉羹店，經營了約10年，在網路上小有名氣。警方循線上門逮他時，妻子錯愕到不行，根本不知老公婚前幹過如此凶殘壞事。

本刊調查，潘男回台北老家不久，才20歲出頭就結婚，30歲左右在一處夜市經營肉羹店空間不大，但卻擺了個偌大神桌，讓人聯想潘嫌是否為求心安才如此。（圖／本刊社會組）至今。該肉羹店空間不大，店內卻硬是擺放了一個偌大神桌，讓人不禁聯想潘男是否為了求心安？

而小瑩後來則從事婚禮相關行業，小珍在特種行業上班，這對當年冷血殺人的乾姐妹，近年卻常在臉書PO文，不是祝人幸福，就是勸人行善。

潘男老婆無奈向本刊表示，7月中旬警方來店裡將老公押走時，她很錯愕，「我完全不知他婚前幹過這種事，唉….」無奈表示得一人撐起全家生計，潘的小女兒則落寞在店內滑手機，等待爸爸。

而死者林女父親則憂心表示，這起案子發生在22年前，很怕兇手可因過了追訴期而無罪獲釋。本刊調查，2018年間行政院通過《刑法》部分修正草案，提高重大刑案的法律追訴期至「無期限」時，時任法務部長邱太三曾表示，原本追訴期限將屆的重大刑案，如1996年發生的劉邦友血案、彭婉如命案等，「追訴期將適用新法」，據此，1998年發生的林女命案，檢方沒理由不依法偵查、起訴。

肉羹店空間不大，但卻擺了個偌大神桌，讓人聯想潘嫌是否為求心安才如此。（圖／本刊社會組）

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(中時新聞網)