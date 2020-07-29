去年郭書瑤與交往1年多的以綸分手後，空窗1年都沒傳出有新對象，被媒體捕捉到的休閒生活，不是遛狗就是與姐妹淘相約，或是上醫美診所保養。不過，最近本刊直擊郭書瑤與幾位男姓友人一起吃宵夜，其中一名身材高大的潮男更與她接連碰面，進出同棟大樓，且走在路上總是東張西望，似乎深怕被外人看見，令人嗅到一絲曖昧的氣息。

當晚郭書瑤小心翼翼地進入某大樓，40分鐘後，禾浩辰從此處離開。（圖／本刊攝影組）

7月23日凌晨零點30分，本刊在台北市松山區市民大道的涼麵店，發現郭書瑤與三名男性友人一起吃宵夜；用餐過程中，郭書瑤拿起身旁黑帽潮男的手機，查看許久才將手機交還對方，接著掏出自己的手機繼續滑。一行人飽餐後走出店外，搭計程車離去，途中車子開往信義區某大樓，郭書瑤的男性友人先行下車，她再搭原車回家。

晚間9點多，郭書瑤與潮男及另一名友人一同離開，她似乎因發現本刊鏡頭，便立刻與潮男分道揚鑣各自返家。（圖／本刊攝影組）

當天傍晚6點，郭書瑤手拿香奈兒的提袋走路回家，休息1個多小時後換裝出門。戴著口罩的她，身穿白色上衣與牛仔短褲，提著粉紅色背包，腳踩粉紅色毛絨拖鞋，打扮洋溢著少女氣息。到了7點半，郭書瑤乘車到當天凌晨友人下車處附近，下車後數度回頭檢查有無人車跟隨，接著走進一處住宅大樓，並疑似自行刷感應卡開門。進門前，郭書瑤依舊頻繁回頭查看，如此的舉動，令人更加好奇該處是什麼地方，為何需要如此小心翼翼。

同天稍早，郭書瑤打扮成熟現身住家附近，身旁沒有別人的她顯得比較放鬆，未戴口罩遮掩。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)