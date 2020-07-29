7月23日晚間7點59分，與郭書瑤一同拍攝新戲《未來媽媽》的禾浩辰現身，戴著口罩、穿著白色上衣的他走進同棟大樓，約10分鐘後又提著紙袋離開，接著駕駛一輛賓士休旅車，直奔女友鬼鬼位於內湖的住處。8點17分，先前與郭書瑤一起吃宵夜的男性友人也前來，當晚似乎在大樓內有聚會。

一個半小時後，郭書瑤和兩名男性友人步出該大樓，走在前頭戴著帽子的男子，就是被郭書瑤查看手機的黑帽潮男；身型高䠷、戴著口罩的他，與郭書瑤並肩而走，另一名男子則跟在兩人後方。三人走到巷口便分道揚鑣，郭書瑤獨自走路回到一公里外的家，沿路依然數度回頭張望，令人不禁聯想單身一段時間的她，莫非感情方面有了好消息，才會如此保持警戒，深怕被人發現。

郭書瑤與茵聲、劉書宏情侶檔聚餐，期間茵聲拉起郭書瑤的手幫她看手相，事後兩人都在社群網站秀出合照。（圖／本刊攝影組、翻攝自郭書瑤IG）

忙著與異性約會的郭書瑤，也沒忘了好姐妹。7月21日凌晨1點多，本刊在松山區市民大道的火鍋店，發現郭書瑤與茵聲、劉書宏這對情侶一起用餐，氣氛看來相當愉悅。期間郭書瑤還亮出手機，給坐在對面的情侶檔看，本刊記者仔細一瞧，她的手機桌布，竟是一名穿著紅色運動上衣、體格相當精壯的男子；秀完手機之後，郭書瑤又對著手機看得入迷，表情相當陶醉。接著茵聲起身抓著郭書瑤的手，仔細端詳對方的手掌，似乎對手相頗有研究，或許是在幫好友指點迷津。用餐的尾聲，兩個女生拿出手機自拍，三人接著一起離開，由劉書宏負責駕車送郭書瑤回家。

與茵聲分享手機桌面上的肌肉猛男照時，郭書瑤露出害羞的表情。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)