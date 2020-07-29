身材火辣的郭書瑤，雖然演技受到大眾和金馬獎的肯定，2017年又憑電視劇《通靈少女》，讓演藝事業更上一層樓，但她最受關注的依然是感情生活。同年，郭書瑤與小她5歲的以綸，因合作偶像劇《稍息立正我愛你》而陷入熱戀，曾被媒體拍到激情喇舌，但去年六月情斷；先前有媒體表示，兩人交往1年多就分手，是因為向來做自己的女方，不太配合男方的需求。

金陽爆出持毒風波時，郭書瑤選擇全力相挺，交往4年多的兩人傳出分手時，外界相當意外。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

去年底，以綸和「北一女神」蔡瑞雪傳出戀情，郭書瑤則是空窗了很長一段時間，有傳言指因為這段感情讓她受傷很深，需要好好療傷。郭書瑤和以綸分手後，兩人取消關注彼此的IG，女方還曾在社交平台上寫下「什麼都是假的」；去年郭書瑤入圍台北電影獎，被媒體問到以綸有沒有恭喜她獲得提名時，她表示「干他屁事」，被解讀成兩人是不愉快地分手。不過，郭書瑤並沒有把臉書上與以綸的合照刪光，比起其他藝人一分手就撇得乾乾淨淨，顯得坦然許多。

郭書瑤因演出《通靈少女》，演藝事業再攀高峰。（圖／公視提供）

與以綸交往前，郭書瑤還曾與小她兩歲的金陽有段姊弟戀，交往期間常大方曬恩愛。2015年金陽被查獲持有大麻，當時郭書瑤力挺男友，陪伴在金陽身邊不離不棄，讓外界以為他們會長長久久，想不到交往4年後仍宣告結束，不過至今仍維持會在彼此社群網站留言的友好關係。剛滿30歲的郭書瑤，過去交往的對象條件很一致，都是高大帥氣的小鮮肉。需要戀情滋潤的她，如今終於有約會對象出現，外型同樣符合她的口味，相信粉絲也會為她開心。

日前開趴慶祝三十歲生日的郭書瑤，期許自己將更有智慧、更懂真愛。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

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(中時新聞網)