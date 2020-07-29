周揚青看了羅志祥手機，發現了約炮、多人運動等驚人秘密，最後兩人分手。本刊日前直擊郭書瑤和男性友人吃宵夜，用餐過程中，她也拿起身旁黑帽潮男的手機，查看許久才將手機交還，不知是否想防患於未然。其實演藝圈中有許多伴侶與夫妻，像是納豆跟依依，阿Ben和老婆徐小可，不僅彼此間無秘密，手機也設同樣密碼，就是不想讓相處產生灰色地帶。

（左）納豆、（中）阿ben、（右）黃丹尼，都讓另一半知道自己手機密碼，避免產生不必要的誤會。（圖／翻攝自網路）

納豆和依依交往近3年完全沒有祕密，對方也知道自己的手機密碼，更表示交往後，就會盡量避免與其他女性有訊息往來，給足女友安全感。

阿Ben雖然手機密碼與老婆徐小可一模一樣，但夫妻從未檢查過對方的手機，他表示要了解對方應該是面對面，而不是透過偷看手機得知。

黃丹尼認為不可能不讓另一半看自己的手機，偶爾也會互相借用，要讓對方完全信任，才有可能一起過下半輩子，但他不會檢查對方的手機。

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(中時新聞網)