3倍券成本高達22.56億元，比起馬政府純紙本的消費券成本19.66億元還要高出2.9億。(擷取自黃暐瀚臉書)

為了振興受疫情衝擊的經濟，民進黨政府祭出「三倍券」，未料，其行政成本竟高達22.5億，較馬政府推出的消費券還要多花近3億元，引來批評。資深媒體人黃暐瀚直言，行政院長蘇貞昌宣當初信誓旦旦的9億，現在居然變成了22.5億？「到底是誰騙了蘇貞昌？」

國民黨立委洪孟楷洪孟楷日前指出，3倍券成本高達22.56億元，比起馬政府純紙本的消費券成本19.66億元還要高出2.9億。此外，洪指出，這次三倍券政策，政府還編列1.29億的廣告宣傳費用，難道民進黨還嫌廣告不夠多？要擦脂抹粉才能繼續？濫用預算全民買單，還有立委好意思護航嗎？

黃暐瀚也在臉書針對此事發表意見。他指出，將近兩個月，蘇貞昌宣布政院決定發放「三倍券」；隔兩天後補充印刷發放成本為9億元，還說這比起2009年馬英九發放消費券時，花費的印刷兌付行政成本19.6億元，花費不到一半。

黃說當蘇說完，他便打電話給馬英九辦公室，確認2009年的消費券發放當時，印刷兌付等行政成本，到底多少錢？馬辦告知則相關預算，都在總統府網站，對外公開，清清楚楚，確實就是19.6億元。馬英九發券，要花19.6億元，蘇貞昌發券，只花了9億元。儘管發放張數不同，便宜了整整十億，也算，蘇揆施政有方，「我萬萬沒想到！當初信誓旦旦的九億，現在居然變成了22.5億？！到底是誰騙了蘇貞昌？」

黃暐瀚將這次的預算書與當年的審查報告，一一比對，發現2009年共花19.6億元，包括印刷費 2.64億元，封袋費 2300萬，宣傳費2800萬，金融兌付8.37億元。2020年共花22.56億元，包括印刷費 6.7億元，封袋費 8000萬，宣傳費1億2900萬，金融兌付與系統開發10.6億元。

黃暐瀚直言，什麼錢花得合理，什麼錢不合理，都可以檢討，可以比較，但他唯一不懂的是，明明整理花下來，要22億多，當初是誰跟蘇貞昌說「9億」？「到底是誰，騙了蘇貞昌？」

(中時新聞網)