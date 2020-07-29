小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（29日）新聞重點。

【1】移工確診 社區潛藏無症狀感染者

「無症狀感染一直都在」繼日本女留學生後，又再度發生泰國移工返國後確診案例，台大公衛學者指出，這代表台灣社區有潛藏的無症狀感染者，呼籲外籍學生與移工實施集中檢疫。但目前我國共計7737名移工，其中人數最多的產業類新引進移工共5314人，卻只要完成居家檢疫即可，不必再採檢，形成大漏洞，對此，莊人祥指出，是否要針對產業類新引進移工加強防疫措施，未來將再討論。

【2】國際頻道無法源 文化部別硬幹

公視臨時董事會通過由政府委託的國際英語影音平台前導計畫，未來4年更要爭取58億元預算，國家之手申入媒體，引起各界非議。董事馮小非質疑，以現有《公視法》而言，公視無法服務外國觀眾，要如何在沒有法源依據情況下，為國際平台爭取預算？董事鄭自隆則表示，公視不為外國觀眾服務，也沒有義務為文化部成立頻道。

【3】陸客不來 旅遊業者拚轉型自救

陸方限縮陸客團以及暫停自由行來台，再加上今年新冠疫情重擊，兩岸旅遊從業人員和業者，成為最慘的受災戶。在等待疫情趨緩以及邊境開放前，兩岸觀光業者和導遊展開一系列自救行動，以便在後疫情時代能跟得上大環境的腳步。

【4】廣東話不輪轉 誆騙港人做白工

刑事局中部打擊犯罪中心28日破獲以香港地區民眾為肥羊的詐騙集團，以積欠電話費的老哏行騙，卻因詐團成員學不會廣東話，屢屢被香港民眾識破，行騙兩周都無人上當，警方出動維安特勤隊攻堅，13名嫌犯落網後大嘆「衰爆了，做白工」。全案依詐欺罪嫌移送，38歲孫姓主嫌等4人被法院裁准收押。

【5】玩球如走鋼索 一步錯恐全盤輸

不同於其他北美職業運動賽事，採集中隔離方式復賽，大聯盟在新冠疫情依然嚴峻的情況下，採主客場制打縮水球季，原本就像走鋼索。即使馬林魚隊11名球員染疫，大聯盟總裁仍強調並不嚴重，畢竟頭已經洗下去了，只是病毒傳播速度之快，大聯盟仰仗的防疫措施，若不謹慎仍可能破功。

(中時新聞網)