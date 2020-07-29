在前總統李登輝時代，擔任兩岸密使的國安會前副秘書長張榮豐，昨(28日)在臉書最新一篇貼文中提到「1990年代的總統府」，並透露還有一些現在看來相當不可思議的機制，像是自己曾被「長途台」電話監聽嚇到，才發現原來蔣介石時代他們的確會監聽官員的電話。

張榮豐以台海兩岸政治談判和經濟見長，在蔣經國總統逝世後，被李登輝招納，於是加入總統府幕僚團，開始幕僚生涯，主要負責大陸政策的規劃，在1999年擔任國家安全會議諮詢委員。對於過去在總統府的經歷，張榮豐也在臉書上寫下一篇長文，其中他說，記得有一個假日，自己在電話中和朋友閒聊，突然通話中插入一個蒼老、外省口音的聲音說:「總統在找你，立即掛斷電話，給總統官邸回電」，當時他真的嚇住了。

張榮豐透露，隔天詢問蘇志誠主任，你們是不是在監聽我的電話？對方解釋:「蔣介石時代他們的確會監聽官員的電話，但李總統上任後已經廢除這項功能，只保留緊急找人的用途」；後來他才知道這是一個長途台，蘇志誠也沒見過這位老先生，只知道他姓邱，於是給他一個綽號「萬能先生」。但他也說，隨著時代的演變，李登輝也廢除了這個長途台。

另外，張榮豐回憶長達12年的幕僚生涯時，也提到其實在總統府三樓電梯與廁所中間的一隅，有一位操著濃厚寧波口音的老伯，在修皮鞋也兼擦皮鞋，自己常趁著擦皮鞋時和他話家常，且內心頗好奇，森嚴的總統府怎會有修鞋攤？直到和老伯混熟後，對方主動說，他曾任職總統府。

張榮豐進一步追問老伯是哪一局的同仁，對方顫巍巍拿出一張證書，職務欄是：「轎夫」，「那一刻頓時醒悟，李總統面對的民主改革任務有多艱鉅！」另外，他說，這也部分證實了外界的說法，那就是老蔣的貼身人員較多江浙人，而小蔣則喜歡來自金門和馬祖等外島的人員。

最後，張榮豐說，「30年前的總統府，除了用人、公文、書信用語有著濃濃的蔣家威權遺跡外，到處可以看到威權體制的影子，暮然回首，才感覺台灣民主化其實已經走得蠻遠了！」

(中時新聞網)