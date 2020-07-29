顏色眾多中衛口罩，深受民眾喜愛，今早11點Yahoo奇摩購物中心開賣成人和兒童款式的中衛口罩；另蝦皮購物也將在12點時，開賣迷彩款式的中衛口罩，其他通路的販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（29日）早上11點開賣中衛口罩，有成人款天空藍和兒童款粉小兔可選擇，價格分別是300元和260元，另也有匠心、摩戴舒、艾可兒、加利、淨新和宏瑋等品牌的醫用口罩可選購，依組合不同，售價從250元至1290元不等，詳細款式、價格依網站為主。

●蝦皮購物

今（29日）中午12點開賣中衛口罩，顏色有天空藍、酷黑迷彩、軍綠迷彩可以選擇，每人限購1盒，另也有順易利、宏瑋醫療口罩可以購買，顏色採隨機出貨，價格從399到490元不等。

●PChome 24h購物

網路商場有販賣恒大、友你Uneed、CAiRE艾可兒、KDL醫療用口罩、環保媽媽、美德、超服貼3D立體口罩等，多種品牌的口罩，依組合不同，價格從438元到999元都有，詳細的款式請依官網公告為準。

●墊腳石

網站上有賣怡賓、巽風堂等品牌的成人平面醫用口罩，每盒50入裝，售價依網站為主。

【美妝藥局】

搶中衛口罩！Yahoo奇摩、蝦皮購物今天開賣，各家整理包出爐。（圖／翻攝自大樹藥局臉書）

●大樹藥局

今（29日）開賣萊潔「薰衣紫」口罩，全台限量2000盒，每個門市限量10盒，每盒50片裝，售價349元，每人每日限購1盒，顏色款式依門市現場庫存為準。而中衛、萊潔的彩色口罩開賣相關資訊，依粉絲團及官網公告為準。

●丁丁藥局

官網上有賣恆大醫用口罩，每盒50片裝，單盒售價299元；箱購組合「40盒口罩」（每盒50入），售價11960元；另也有萊潔的口罩可選擇。

(中時新聞網)