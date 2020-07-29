台指期周二下跌44點至12454點。價差方面，台指期逆價差擴至-132.73點，電子期逆價差擴至-3.72點，金融期逆價差擴至-30.76點。現貨部分，三大法人賣超113.41億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4641口至9002口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4001口至32456口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5876口至-13220口。

周一美國公布6月耐用品訂單月增率為7.3%，優於市場預期，為連續第2個月成長，此外美國德州和佛州傳出疫情放緩的消息，提振市場樂觀情緒，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲0.43%，標普500上漲0.74%，那斯達克上漲1.67%，費半指數上漲3.23%。

台股周二開高走低，指數一度突破萬三關卡，不過之後高檔賣壓出籠，指數紅翻黑上下震盪近500點，終場小跌0.01%，而成交量3432.53億元為史上最大量。權值股來看，台積電(2330)早盤開高接近漲停，但獲利了結賣壓出籠，終場收435元，漲幅2.47%，聯發科(2454)早盤一度大漲逾3%，盤中重挫，法說會前夕市場呈觀望，跌幅逾半根停板。

本周即將揭露的亞馬遜、蘋果、Alphabet和臉書等重磅財報，若展望優於預期對台股電子股是一大動能，不過台股成交量爆量，外資呈賣超，短期可能呈高檔震盪格局，但長線多頭格局未被破壞，投資人切勿猜頭貿然進場。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12300點，賣權未平倉最大量集中在12000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.45降至1.28。VIX指數上漲2.99至27.82。整體選擇權籌碼面中性偏空。(倫元投顧提供)

(時報資訊)