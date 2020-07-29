行政院長蘇貞昌表示，為讓孩子們有安心舒適的學習環境，日前宣布全國中小學將在2022年2月前「班班有冷氣」，將整合相關部會及協同地方政府，從用電、發電到節能減熱3者並進及早做好規畫，讓政策能如期完成。

蘇貞昌28日前往彰化陽明國中，視察老舊校舍改善及太陽光電設置情形。他表示，行政院去年核定第二期校舍耐震補強經費，已把校園安全的最後一關拼圖做好。為讓中小學孩子在悶熱天氣中能安心、舒適學習，7日在台南宣布「全國中小學，班班有冷氣」政策。

蘇貞昌指出，裝設冷氣需要用電，而太陽光電可以發電、種樹則能節能減熱，三者需同時進行。他已請經濟部協同相關單位，在2個月內先檢查所有電力線路，由經濟部及工程會負責相關冷氣發包及採購等事項，並請教育部提早做好未來冷氣使用、分擔等事項規畫。

蘇貞昌表示，學校種樹不只為校園節能減熱，也是最好的生活教育。全國現有343萬株都是小樹苗，請農委會研議讓學校種「對的樹」、提供適地適種的苗木，並請教育部在各縣市校長會議中，提供完整的種樹SOP標準作業流程，與農委會配合盤點不適合樹種趁早汰換。

蘇貞昌此行除了視察學校大樓改建、擴柱補強情形外，也前往頂樓視察學校太陽能板等光電設施，聽取學校實際運作太陽能光電情形，對校方積極推動老舊校舍更新及太陽能光電回饋金挹注電費予以肯定。

(時報資訊)