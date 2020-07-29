金管會為能更合理反映保險業經營風險、保障保戶權益及維持金融穩定，並提升台灣保險業國際競爭力，公布「保險業新一代清償能力制度相關推動時程」，將在未來5年分3階段推動導入保險資本標準（ICS）2.0版，並配合IFRS 17實施時程於2026年全面適用。

保險局長施瓊華表示，國際保險監理官協會（IAIS）已於去年11月阿布達比年會通過ICS 2.0版，自今年起進入5年監測期、於2025年正式實施。在金管會主委黃天牧上任時所提出「金融六大興利方案」中，ICS 2.0版即為當中提出的首項措施。

施瓊華指出，鑑於國際制度對資產與負債均採公允價值評價衡量，考量未來實施IRFS 17「保險合約」以公允價值衡量保險負債，有助於公司全面落實資產負債管理、增強財務體質並承擔各種風險能力，故參考ICS發展我國保險業新一代清償能力制度。

鑒於相較現行的RBC制度，ICS在評價方法、自有資本及風險資本等規定存有差異，保險業新一代清償能力制度將採循序漸進導入作法，包括持續修正並檢討相關措施、在地試算與平行測試等，以使台灣保險業順利接軌國際制度、更合理反映經營風險。

依保險局規畫，新一代清償能力制度在未來5年將分3階段推動。2020～2021年為首階段「在地試算期」，包括保發中心協助業者進行在地試算、評估衝擊影響，並完成各ICS研究案、研議在地化監理規範。

2022～2024年為第二階段「平行測試期」，保險公司除要提交監理要求的RBC比率外，平行測試期1年提供1次以年度資料為基礎的新制度比率。2025年為第三階段「接軌準備期」，包括實施新制度前的準備期間，提供保險公司檢視所有相關作業時間。

施瓊華表示，考量台灣預計於2026年正式實施IFRS 17，為使保險業財報與清償能力衡量具一致性基礎，新一代清償能力制度將比照於2026年全面實施。不過，未來仍將視國際最新發布訊息滾動檢討時程，使保險業全面落實資產負債管理，並提升對風險管理的重視。

對此，金管會已於7日召開「保險業新一代清償能力制度相關推動時程」會議，與保險業負責人及相關單位溝通說明政策方向，並廣泛交換意見、聽取業者意見。預期將能更合理反映保險業經營風險、保障保戶權益及維持金融穩定，並提升台灣保險業的國際競爭力。

(時報資訊)