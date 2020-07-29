金管會公布最新裁罰案，指出6家保經代公司未依規定完成增資，其中3家未回應主管機關要求說明，依違反保險法規定予以撤照處分，為保經代公司首見因資本額不足遭撤照。另有3家保經公司則依法要求限期完成增資。

保險局長施瓊華表示，富貴人保經、長春國際保經、鳳翔保代、上新保經、昇億保經、兆成保經等6家保經代公司，未依保經或保代管理規則規定，於去年6月24日前將資本額增至500萬元。

施瓊華表示，要求提高資本額的目的，是為強化保經代公司風險承擔能力。其中，上新、昇億、兆成3家保經公司目前資本額僅300萬元，但業者有陳述意見、並願意限期改正。昇億需在8月底前完成增資，上新及兆成2家則需在年底前完成增資。

至於富貴人保經、長春國際保經、鳳翔保代等3家公司，除了無視法規給予的5年調整期，且對於保經代公會通知、金管會依行政程序法以書面通知陳述意見，3家公司均未回應。由於違規情節重大，故依違反保險法規定廢止許可、並註銷執業證照。

據保險局統計，截至6月底國內保經公司共313家、保代公司共285家，扣除今天被撤照的2家保經及1家保代，將分別剩下311家、284家。而2013年時，曾有11家保經代公司因未依規定繳交保證金而遭撤照處分，此次則是首度因資本額不足而遭撤照。

(時報資訊)