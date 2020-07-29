04：20台南市近海規模3.2地震 最大震度台南3級 07:482020/07/29 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 04：20台南市近海規模3.2地震 最大震度台南3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市近海在凌晨04：20發生規模3.2的小區域有感地震，震央在臺南市政府北偏西方27.6公里，位於台南市近海，地震深度12.2公里，各地最大震度為台南市七股3級、雲林縣水林1級。 (中時新聞網) #台南市 #近海 #04 #20 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 扯！台南警員遭控性侵國小少女 訊後20萬交保 13:112020/07/25 社會 台南警廳舍耐震補強一次搬遷4間派出所 棲身處各有特色 14:102020/07/26 社會 搭熱氣球風潮 台南市熱氣球免費搭近千人排隊 15:362020/07/26 寶島 勞工局修繕志工後壁助弱勢修廚浴 夢想者聯盟協會捐贈電鍋 21:512020/07/26 寶島 全台有感！20：52東部海域規模6.1地震 最大震度花蓮4級 20:552020/07/26 生活 去年5對結婚 內政部辦單身聯誼29日開跑 10:132020/07/27 政治 《半導體》權王喊衝 聯電連攀3峰 10:512020/07/27 財經 木已成舟 詹永茂與台南市議會關係破冰 13:562020/07/27 寶島 監視器王國！全球前20監控城市大洗牌 僅2城不在陸 第1名換它 15:442020/07/27 國際 三星Galaxy Note 20系列價格提前曝光 貴的有點嚇人 14:462020/07/28 科技 生活熱門新聞 終於抽到動滋券 網友一點合作店家網頁傻眼：哪招 - 生活 收到了！動滋券簡訊內容曝光 網傻：126真這麼邊緣？ - 生活 桃園小心了！確診泰籍移工返國前密集進出這裡 - 生活 心驚驚！2天增9確診 醫揭「超級警訊」：海嘯就在眼前 - 生活 動滋券藝FUN券抽獎結果一比對 網發現殘酷真相：126太慘了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。