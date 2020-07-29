台南市近海在凌晨04：20發生規模3.2的小區域有感地震，震央在臺南市政府北偏西方27.6公里，位於台南市近海，地震深度12.2公里，各地最大震度為台南市七股3級、雲林縣水林1級。

(中時新聞網)

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