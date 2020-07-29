大聯盟今（29）日宣布，由於爆發新冠肺炎疫情感染，馬林魚隊昨日起已暫停比賽，接下來將一路停賽至周日，即8月2日（台灣時間3日下周一，以下同），共有對金鶯隊4場、對國民隊2場將延後舉行。大聯盟樂觀估計，下月初馬林魚即可重新參賽。

由於馬林魚之前與費城人隊打過3連戰，連帶使費城人與洋基隊從28日至31日的4連戰也跟著停賽。為了避免賽事積壓太多，大聯盟將更動賽程，讓洋基在30日、31日到巴爾的摩與金鶯隊打2場比賽；至於8月3日起的賽程稍後會重新公布。

大聯盟並解釋，與球員工會一起制定《健康與安全規範》時就已預期到類似情況；以這次處理馬林魚隊為例，一旦獲悉有人確診就要追蹤接觸者，並對密切接觸者實施隔離和檢測，目前已對馬林魚隊確診球員進行隔離並加以治療。

至於具體的檢測結果，大聯盟說，自7月25日以來進行的6400多次測試中，除馬林魚隊外，其他29隊的球員、教練與工作人員均未出現新的確診案例。這個結果與從6月28日開始測試以來的總體數據一致，可說是令人鼓舞！而至7月24日止，在32640個樣本中共有99個呈現陽性，佔0.3％。

然而這次馬林魚隊的事件也讓大聯盟了解，一支球隊陷入困境後，無論現場或場外都會有很多狀況需要尋求解決，大聯盟與工會將繼續強化目前的安全規範，並且進行必要的調整。

(中時 )