2018年開始的「中美衝突」，已逐漸由貿易戰、科技戰轉向金融戰。雖然兩大國在1月已簽署第一階段協議，形勢應有緩和。但因新冠疫情影響，和上月底通過的香港國安法，都讓兩國關係惡化加深。對於「中美貿易戰」，國民黨立委蔣萬安也提出近期觀察的4大主軸。

據《旺報》27日報導，恒大首席經濟學家任澤平分析美國在對大陸的金融戰上，祭出了9大手段。第一，在攻擊金融制度方面，逼迫他國過快過急開放金融市場；第二，在攻擊金融主體方面，利用SWIFT、CHIPS與Fedwire等系統發起金融制裁，切斷其清算、結算與支付管道，凍結在美資產，逼迫繳納巨額罰款；第三，阻止被制裁國赴美融資，制裁目標國重點發展戰略或經濟命脈等；第四，利用信評公司之全球影響力大幅下調目標國主權與企業信用評級等。

第五，在攻擊金融工具部分，以認定「匯率操縱國」要求目標國大幅升值匯率；第六，迫使目標國貨幣大幅升值，引發「升值蕭條」；第七，利用資本做空並促使非美貨幣大幅貶值，資金恐慌外逃；第八，惡意做空目標國的股票和債券市場；第九，利用其美元國際貨幣地位超發貨幣、輸出通膨，使新興市場外債增加後再收緊刺破金融泡沫。

蔣萬安則指出，昨(28日)和中華經濟研究院區域研究中心劉大年主任，共同探討「新冠之後，臺灣能振興脫困嗎？」等議題，他認為，中美貿易大戰及疫情影響下，「政府短期內應協助民眾渡過生活困境當務之急」，若從長遠來看，臺灣必須要進行「產業轉型」、「強化產業安全」、在中美兩國對抗下「找到自己的定位與出路」。

(中時新聞網)