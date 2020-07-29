IC載板及印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）受惠營收規模擴大、本業獲利及業外收益同步躍進，2020年第二季歸屬母公司稅後淨利翻倍「雙升」至14.53億元、每股盈餘（EPS）0.99元，雙創8年半高點。公司將於下午召開線上法說，說明營運概況及展望。

累計欣興上半年合併營收422.77億元、年增14.22％，創同期新高。毛利率14.85％、營益率5.14％，分創近9年、近8年同期高點。歸屬母公司稅後淨利18.17億元、年增達97.85％，每股盈餘（EPS）1.25元，雙創近9年同期高點。

欣興第二季合併營收217.09億元，季增5.56％、年增9.97％，創同期新高、歷史第3高。毛利率15.75％、營益率6.08％，優於首季13.9％、4.15％及去年同期13.13％、3.57％，毛利率創8年半新高、營益率亦創近8年同期高點。

在本業獲利創高、配合業外收益顯著增加挹注下，欣興第二季歸屬母公司稅後淨利達14.35億元，季增達2.76倍、年增達1.69倍，每股盈餘0.99元，優於首季0.26元及去年同期0.36元，雙創8年半高點。

欣興先前法說預期，第二季載板需求持穩高檔、訂單能見度直達9月，其他產品需求亦有望提升，預估載板稼動率維持75～80％高檔、軟板提升至80～85％，PCB提升至75～85％，高密度連接板（HDI）提升至70～80％。

而欣興董事會28日通過明年資本支出約174.34億元，雖較今年240.7億元新高下降、仍處歷年高檔，主要為建構高階產品產能。公司表示，資本支出將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額將依執行進度及付款條件決定。

而欣興董事會亦通過總經理、執行長及策略長異動案，董事長曾子章不再兼任執行長暨總經理、改任集團策略長，由李嘉彬擔任執行總經理、郭政輝擔任執行總經理暨品質長，上述變動將於8月20日生效。

(時報資訊)