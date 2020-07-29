小有名氣的4位Youtuber本本、洛克、王狗及技安，去年未經院方同意，竟擅自夜闖樂生療養院舊院區，事後雖拍攝道歉影片，但樂生院方仍相當不滿堅持提告。法院判決21日出爐，本本、洛克拘役10天，王狗、技安拘役8天，可得易科罰金，4人緩刑2年，且須接受4小時法治教育課程。

判決書指出，新北地院審理時，4人坦然認罪。樂生院方來函向王狗、技安求情，認為2人對於院方所提出的道歉尚符合誠意，希望能從輕量刑；而本本、洛克則全權交由法院辦理。且4人在犯下本案前未有故意犯罪或受刑紀錄，判斷此次事件僅為一時失慮，而事後也坦承犯行並知悔改，因此僅以無故侵入他人住宅量刑。

法官斟酌後，依無故侵入他人建築物罪，判處本本、洛克拘役10天，王狗、技安拘役8天，可得易科罰金，4人緩刑2年，且須接受4小時法治教育課程，全案可上訴。

樂生療養院舊院區於1930年建成，擁有百年的歷史，原被選為北捷新莊機場預定地，但院方及社運人士都反對拆除，因此舊址仍有部分保留。本本、洛克、王狗及技安4名YouTuber，去年未經過院方同意，竟擅自夜闖樂生療養院舊院區，事後拍攝道歉影片，但樂生院方仍相當不滿堅持提告。

(中時新聞網)