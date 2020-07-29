亞德客-KY(1590)公布第2季財報，單季營收53.36億元，符合預期，季增69％，年增21％，營業利益18.37億元，季增165％，年增55％，稅後淨利13.17億元，年增70％，每股盈餘6.97元，優於市場預期。雖然氣動元件銷售價格持平，但產能利用率提高，毛利率提高至50.89％，帶動整體獲利成長。累計上半年營收84.93億元，年增9％，稅後淨利17.22億元，年增18％，每股盈餘9.11元。

第2季營收比重方面，電子設備占比32％、通用機械9％、包裝機械9％、電池8％、汽車製造5％、工具機4％，營收分別年增38％、18％、33％、38％、3％、26％。

展望第3季，電子設備及電池需求仍然不錯，7月銷售量及6月相當，但因第2季有第1季的遞延因素，基期較高，預估第3季營收較第2季下滑5～10％，但明顯優於去年同期40.22億元。第3季公司存貨偏低，規劃周休1至1.5日，產量大於接單量以建立庫存，稼動率可望持續滿載，毛利率將維持高檔。

今年首季因新冠肺炎影響，估計為景氣谷底，目前邁入復甦階段，下半年大陸政府推動5G在內的新基建，不受景氣影響，未來幾季需求持續看好。公司在電池產業滲透率提升，主要以車用電池為主，公司可藉由擴大客戶基礎，彌補大陸電動車市場的衰退。

(時報資訊)