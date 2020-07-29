季風低壓槽周日、下周一(8/2、3)將掃過台灣帶來大量降雨。氣象專家吳德榮指出，無論「季風低壓」內的擾動是否進一步增強成颱風，其強勁的西南氣流都將持續通過台灣，帶來連續劇烈降雨、強風，對台威脅不可小覷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說，最新模式模擬顯示，周日、下周一(8/2、3)季風低壓槽，由東南往西北掃過台灣，若來不及發展也會帶來大量降雨；若有發展則除大量降雨外、還會伴隨強風。下周二(8/4)的模式模擬則顯示，無論季風低壓內的擾動，是否已增強成颱風，其強勁的西南氣流將持續通過台灣，有帶來連續大量降水的潛勢，威脅台灣。

至於今天到周六(7/29~8/1)的天氣，吳德榮表示，今天台灣附近水氣多，東半部易有局部降雨，桃園以南午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢發生機率。

吳德榮說，明天(7/30)至周六(8/1)台灣附近大氣低層為太平洋高壓及季風低壓環流交界的東南風、水氣很多，東半部明顯降雨，午後對流減弱，僅新竹以南山區有局部陣雨或雷雨機率。西半部高溫約在36、37度左右天氣炎熱。

(中時新聞網)