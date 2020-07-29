小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（29日）財經重點。

【1】晶圓三雄漲停...敲響警鐘

台股28日再度挾台積電與聯電美國存託憑證（ADR）雙雙大漲威力，帶動現貨開盤大幅跳上漲停，指數攻克前無古人的13,000點大關，但獲利了結賣壓迅速出籠，指標股全急速下墜，外資圈擔憂的「短線漲太快引動獲利賣壓」出現，多頭情緒雖暫受影響，但強調半導體正面前景不變、台股休整將再上。

【2】台股爆量萬三閃現

台積電28日一度攻上漲停，帶動指數攻抵「萬三」大關，惟盤中調節賣壓出籠，成交量爆出17.2萬張，交易金額778億元，創下掛牌以來次高紀錄。另聯發科、國巨、聯電、玉晶光等人氣指標股皆衝出百億大量，5檔合計成交金額占大盤逾4成，籌碼積極換手，推升上市櫃量能衝破4,354億元，改寫歷史新高。

【3】散戶驚魂記 多空雙中槍

台股28日早盤觸及「萬三」後，引爆短線客突襲，指數震盪近500點，主力大戶法人逢高出貨，套死一堆追高買進的散戶，更慘的是，認賠反空為多「愛到最高點」的投資人，慘遭多空雙巴的命運，批踢踢（PTT）等社群媒體都流傳著散戶的畢業文，悲歌四起。

【4】京城銀重押台積 直接多賺一個月

投資台股成為銀行業的全民運動，尤其是近幾個月來「護國神山」台積電更成為銀行業投資新寵。目前已知，多家大型行庫買台積電的比重都接近5％的單一公司投資上限，民營銀行如元大銀、京城銀亦加碼不少，元大銀6月整體財務投資表現已因台股投資告捷，占銀行當月稅前獲利18億元的三分之一，京城銀則因為數月前就重押台積電，7月可望認列相當可觀的評價利益。

【5】10檔雙多股 法人按讚

台股28日創一萬三的新里程碑，但隨後賣壓湧現，日K線拉出長黑棒，然而許多個股連日來遭受重挫，技術線型已經遭破壞，三大法人同步調節，共賣超113.52億元。

(中時新聞網)