美國7月消費者信心指數跌至92.6，低於預期，3M、麥當勞財報表現不佳，新經濟刺激法案缺乏進展也令市場情緒失落，使週二美股全數走跌，四大指數跌幅介於0.65至2.10%。指標股蘋果、AMD、Nvidia跌逾1%，美光跌2.91%，台積電ADR跌逾7%。

台股週二尚未跌破5日線(12,473點)、10日線(12,347點)、月線(12,198點)，開高走低，賣壓湧現，指數最終下跌1.57點，跌幅0.01%，收在12,586.73點，成交金額為3,443.78億元。三大法人合計賣超113.52億元，外資賣超73.04億元、投信賣超4.35億元、自營商賣超36.13億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，背離走勢，後勢仍需量價得宜方對盤勢有利。

（2）均線：支撐為10日線(約12,347點)附近，壓力為13,000點附近。

（3）技術指標：KD交叉向下，短線恐震盪加劇。

週二櫃買指數跌幅1.79%，收在157.77點。支撐為季線(約154.9點)附近，壓力為10日線163.7點附近，KD向下，K值小於20，進入超賣區，留意技術面反彈，惟格局相對弱勢。

觀盤重點，指數創高拉回爆大量，上檔賣壓需時間化解，操作慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，未來觀察能否再次站上高點，方能轉強，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。

(時報資訊)