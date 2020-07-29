調整機車貨物稅議題，近期炒得沸沸揚揚，財政部小編日前在臉書解釋，指出收貨物稅是因為機車是「移動污染源」，猛打「空污牌讓許多機車族無法接受，洗版罵爆。對此，國民黨立委許淑華今(29日)早則是在臉書痛批，針對空汙問題，政府早已徵收空汙費、燃料稅，如今又以空汙問題繼續為貨物稅護航，「這種政府為了便宜行事，而拒絕修訂稅法的做法，無疑是強盜行為，從民眾身上剝三層皮。」

財政部23日在臉書貼上數張圖文表示，根據環保署委外研究顯示，車輛移動污染源是造成台灣境內懸浮微粒（PM2.5）濃度高的主因之一；機車排放廢氣產生空污、有害人體健康，因此必須負擔貨物稅；台灣目前對車輛（汽機車）課貨物稅，除了考量稅收因素外，主要目的在於對車輛使用者所造成的「外部環境成本」課稅，也就是汙染者付費，當然這也符合國際間對此類性質貨物課稅的趨勢喔。

而財政部貼文曝光後，引爆機車族怒火，紛紛上網開嗆，就連「宅神」朱學恒也氣的在臉書質問部長，「我就問一句，部長上次買機車什麼時候，辛亥革命那年嗎？」而許淑華也在臉書上表示，為減輕民眾購車、換車負擔，去年業者與立委就曾呼籲減輕或取消機車貨物稅，當時蘇貞昌也承諾會指示財經部會進行檢討，然近日財政部卻與行政院長不同調，直指機車屬於移動汙染源，對於貨物稅的態度十分強硬，「財政部以機車為移動汙染源故需課徵貨物稅，此說法令人十分不解」。

許淑華也轟，財政部長蘇建榮表示，機車貨物稅每年課徵約30億台幣，有10%統籌給地方政府，若稅收降低，需另尋財源彌補，茲事體大，這種說法也是匪夷所思，據統計台灣自2014年起，政府稅收連年超徵，到2019年合計超徵達6千億，對於3億的統籌分配款以其餘方式彌補也絕非大問題。

最後，許淑華批評，「重點在於要不要做，由此可見政府機車貨物稅的問題，並非不能討論，只是政府不願意改變而已。」

貼文曝光後，不少網友也留言寫下，「 貨物稅怎麼會跟空氣污染有關呢？政府是隨便找個理由說說而已吧！」、「真理愈辯愈明！加油」、「不合時宜的各項貨物稅，早就該廢除了」。

(中時新聞網)