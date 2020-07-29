新北市長侯友宜日前接受專訪表示，「不一定連任下屆新北市長」，至於是否在準備2024總統大位？侯表示，若一直想要連任就會有選票壓力，因此把事情做好、把握當下最重要。國民黨桃園市議員黃敬平則認為，侯2022一定拚連任，若繼續當選肯定做好做滿。他也表示，侯「不沾鍋」的個性，才讓他在新北市民調人氣聲望這麼高。

侯友宜昨被問及是否在準備2024總統大位？他表示，若一直想要連任就會有選票壓力，因此把事情做好、把握當下最重要，完全不要考慮政治問題、考慮選舉問題，好好做事是他最重要的想法。至於是否在國民黨內累積「侯粉」，由「侯粉」來支持他選總統？侯友宜表示，他想做的就是把握當下、做好市政，不管是支持者還是反對者，他都非常感恩，他這種基層刑警出身的，長期在第一線工作，明天是生是死都不知道，能當上市長已是福報，只想把握當下、好好做事。據《中評社》報導，黃敬平認為侯友宜2022絕對會拚連任，若當選會做好最滿。

侯友宜「不沾鍋」個性真的有利於拚2022新北市長連任？黃敬平認為，無論韓國瑜2020拚大選或是江啟臣、郝龍斌選黨主席，侯都保持一定距離，連侯對朱立倫也都這樣，也因為如此，才讓侯在新北市的民調人氣聲望才這麼高。他說侯的特色就是保持與黨中央距離，即使藍軍有人想仿效，幾乎學不來，這也是侯友宜的政治性格。

(中時新聞網)