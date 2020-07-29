印地安人隊今（29）日在克里夫蘭主場迎戰芝加哥白襪隊，台灣球員張育成擔任先發二壘手，打第7棒，2局下首次上場打擊，面對白襪隊先發投手羅棟（Carlos Rodon），先看了2個速球沒揮棒，2好球後等了3個壞球，並打了1個界外球。滿球數後羅棟投出一顆進壘角度非常漂亮的滑球，張育成可能預期會是直球對決，結果揮棒落空遭三振。

(中時 )