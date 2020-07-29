MLB》張育成先發守二壘 首打席三振 08:382020/07/29 中時 廖德修 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印地安人隊張育成今天又獲得先發機會，擔任第7棒二壘手。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印地安人隊今（29）日在克里夫蘭主場迎戰芝加哥白襪隊，台灣球員張育成擔任先發二壘手，打第7棒，2局下首次上場打擊，面對白襪隊先發投手羅棟（Carlos Rodon），先看了2個速球沒揮棒，2好球後等了3個壞球，並打了1個界外球。滿球數後羅棟投出一顆進壘角度非常漂亮的滑球，張育成可能預期會是直球對決，結果揮棒落空遭三振。 MLB》馬林魚隊停賽至下周一 8月初復賽 (中時 ) #張育成 #白襪隊 #印地安人隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 MLB》大聯盟下雨新規定 今年不會沒收比賽 08:042020/07/25 體育 MLB》道奇天價搶走貝茲 紅襪表示失望 12:362020/07/25 體育 MLB》6局飆14K 印隊小賈斯汀差點平紀錄 14:112020/07/25 體育 中職》戰力強也被潑冷水 張進德一軍首戰代打 15:502020/07/25 體育 同學會嗑燒酒雞！高雄男3度酒駕被逮 「不死三振」免坐牢關鍵曝光 09:482020/07/26 社會 MLB》沒觀眾卻有歡呼聲 球迷抱怨「見鬼了」 08:432020/07/26 體育 MLB》皇家取巧獲勝 印隊投手大罵突破僵局制 13:282020/07/26 體育 MLB》國民小史掛傷兵：睡到半夜會手麻 15:432020/07/26 體育 中職》初登板像打國際賽！張進德今首度先發蹲捕 16:242020/07/26 體育 MLB》張育成先發守三壘 大聯盟首安出爐 09:332020/07/27 體育 體育熱門新聞 中籤率57.2％ 動滋券你抽到沒 - 運動天地 - 中國時報 動滋券明抽籤 「一半的人會失望」 - 體育 動滋券今抽籤 末碼0中籤率最高 - 體育 動滋券不夠動滋 民怨還沒收到簡訊 - 體育 MLB》不滿球員唱國歌時屈膝 川普不開球了 - 運動 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。