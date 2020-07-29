蔣家第四代長子、橙果設計創辦人蔣友柏與女演員妻子林姮怡17年前結婚，生下一兒一女，2年前他被拍到和性感女助理過從甚密，去年驚爆蔣友柏和林姮怡因贍養費問題告上法院，王子公主豪門婚姻破滅，最近蔣友柏被拍穿著黑色背心現身台北街頭，一旁跟著並非女助理。

蔣友柏和林姮怡2018年就傳出婚姻亮紅燈，男方跟女助理有曖昧，但當事人沒回應，後來蔣友柏過生日，寫下3字「做自己」，分享心得。當時媒體曾趁蔣友柏上班時向他求證，他臉色沉重不發一語，女特助則澄清和蔣友柏只是同事關係。

去年林姮怡近日更因不滿蔣友柏積欠贍養費，開告前夫，原因是當初兩人離婚時，談好扶養費條件，她也代墊了部分扶養費，和前夫多次追討沒下文。據《鏡周刊》報導，蔣友柏回歸黃金單身漢身分後，最近被拍到出現在街頭，與另一名身形也十分壯碩的男性朋友散步，不見女助理身影，頂著光頭秀大肌肉的蔣友柏，乍看之下與巨星馮迪索十分神似，星味十足。

(中時新聞網)